Terribile incidente a Guspini, una vittima e 5 persone ferite

L’incidente questa mattina a Guspini.

Drammatico incidente questa mattina sulla strada statale 126 “Sud Occidentale Sarda al chilometro 103, nel territorio comunale di Guspini. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto due autovetture, provocando il decesso di una persona ed il ferimento di altre cinque.

Durante le operazioni di soccorso si è resa necessaria l’istituzione del senso unico alternato. A causa di un sinistro il traffico è provvisoriamente rallentato, in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, delle Forze dell’Ordine e il personale di Anas.

