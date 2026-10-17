Scontro tra auto e moto alla rotatoria di Olbia: ci sono feriti

Incidente stradale a Olbia.

Un brutto incidente stradale con feriti si è verificato nei pressi di Olbia, lungo la Statale 125 Sud. Intorno alle 18:05, la circolazione è stata improvvisamente interrotta a causa di un violento impatto avvenuto all’altezza dell’intersezione rotatoria Felix.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta, entrambe in marcia lungo l’arteria stradale. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, i due veicoli si sono scontrati lateralmente proprio all’interno dello snodo viario. L’impatto si è rivelato particolarmente duro per il conducente della moto, disarcionato dal mezzo a seguito del contatto.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi del 118 per prestare le prime cure ai feriti e trasportarli in ospedale, unitamente alle pattuglie della polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi di rito volti a chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.

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