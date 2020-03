La comunicazione del sindaco Montella.

Dopo la notizia di ieri del primo caso di coronavirus ad Arzachena, anche a La Maddalena non è tardato a registrarsi il primo caso di positività al virus. A comunicarlo in un video comunicato è il primo cittadino isolano Luca Montella, che precisa che “il soggetto è un concittadino appartenente alla nostra comunità, ricoverato da tempo fuori dal nostro ospedale, in altra struttura ospedaliera. Allo stato attuale, e per le informazioni che ho assunto, pare che non ci siano contatti con i concittadini”.

Il sindaco di La Maddalena ricorda poi che rimangono valide le linee di comportamento che sono state dettate, da seguire in questo caso con ancor più rigore, “perché su queste bisogna andare avanti”. Il caso è comunque seguito dalla struttura di igiene pubblica.

