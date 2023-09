Morto l’ex presidente Napolitano, l’amore per l’isola di La Maddalena

Addio a Giorgio Napolitano.

L’ex presidente Giorgio Napolitano è morto oggi a Roma, all’età di 98 anni. Da tempo l’ex capo dello Stato aveva problemi di salute, anche legati all’avanzare dell’età. Nel 2018 fu ricoverato all’ospedale San Camillo per un intervento alla aorta, mentre nel maggio dello scorso anno fu sottoposto a un’operazione all’addome all’ospedale Spallanzani. Lascia la moglie Clio Maria Bittoni e i due figli Giovanni e Giulio.

Napolitano era presenza fissa in Gallura e aveva visitato più volte l’Arcipelago di La Maddalena. Il suo amore per l’isola è testimoniato da numerose foto che lo ritraggono nella località. Nel 2008, Napolitano scelse di trascorrere le sue ferie insieme alla moglie Clio sull’isola, visitando l’arcipelago a bordo dell’Argo, un piccolo panfilo della marina italiana. Durante questa vacanza, l’ex presidente ha anche avuto la possibilità di fare il suo primo bagno a Caprera. Successivamente, nel 2011, Napolitano è tornato sull’isola per partecipare alle celebrazioni del 150º anniversario dell’Unità d’Italia e all’inaugurazione di un memoriale dedicato a Garibaldi.

