Visite mediche gratis a chi dona il sangue: l’accordo tra Avis Olbia e Mater

Le novità dell’accordo tra Avis Olbia e Mater Hospital.

L’Avis Olbia prosegue il suo impegno per promuovere la donazione del sangue in città. L’associazione ha stretto un accordo con il Mater Hospital, per dare la possibilità ai donatori di fare delle visite gratuite. Il progetto Coro&Sambene, si pone l’obiettivo di contrastare la carenza di sangue e questa volta si tratta di un’iniziativa ancora più grande.

Lo scorso anno l’Avis e il Mater avevano lanciato il progetto Coro&Sambene, che permetteva di effettuare visite cardiologiche gratuite. Quest’anno si rinnova, ma i donatori potranno fare un check up più ampio, nelle diverse specialità.

Le visite gratuite si riferiscono a esami di ortopedia, gastroenterologia, ginecologia, endocrinologia. Inoltre, i donatori possono fare controlli in cardiologia, otorinolaringolatria, chirurgia generale; pneumologia; dermatologia, oncologia, fisiatria, neurologia, neurochirurgia e chirurgia plastica. Oltre a un Ecg, il donatore potrà fare una visita gratuita in una delle specialità sopra elencate.

Il progetto Coro e Sambene si è potuto realizzare grazie alla partecipazione di specialisti di tutti i reparti dell’ospedale, che si offrono di effettuare visite specialistiche ambulatoriali per i donatori. Per aderire al progetto, sarà sufficiente donare il sangue presso i punti di raccolta dell’Avis o presso il centro trasfusionale della città e dichiarare la propria volontà di partecipare, senza alcun costo o obbligo.

