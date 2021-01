La vittima dell’incidente sulla 131 Dcn.

È Giovanni Antonio Soddu, 76 anni, imprenditore nel settore delle telecomunicazioni, originario di Mamoiada, residente a Posada, ex assessore al Comune di Nuoro e padre dell’attuale presidente della Nuorese Calcio, la vittima dell’incidente avvenuto, questa sera verso le 18.30, sulla statale 131 Dcn, vicino a Siniscola. L’uomo era a bordo di un’auto guidata da un amico di 82 anni di Posada, che uscendo dalla zona industriale di Siniscola, ha preso la corsia verso Nuoro in contromano. Nel frattempo sulla 4 corsie sopraggiungeva un’auto da Nuoro verso Olbia.



L’impatto frontale è stato senza scampo per Soddu. L’amico è il conducente dell’altra auto sono rimasti, invece, feriti e sono stati portati all’ospedale San Francesco di Nuoro. La statale e rimasta chiusa per consentire i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, i sanitari del 118 e la polizia stradale.

