Le novità annunciate dal sindaco Nizzi.

Per il sindaco di Olbia Settimo Nizzi è importante l’avanguardia tecnologica per una città in forte crescita turistica. “Recentemente abbiamo chiuso un accordo che durava da un anno e la città avrà finalmente tutta la fibra ottica – ha spiegato Nizzi ai microfoni dell’incontro Sardinia Tourism Call to Action -. Olbia è uno dei pochi comuni italiani che si è dotato di una fibra veloce a 1 giga”.

E sulla qualità dei servizi non si sente indietro a nessuno. “Io penso che Olbia sia più avanti di Milano. Ora stiamo lavorando per dare la possibilità ai cittadini di farsi tutte le certificazioni a casa anziché andare all’anagrafe – prosegue Nizzi -. E nella nuova aula consigliare ci sarà la diretta streaming, in modo che i cittadini possano vedere quello che viene deciso in diretta”.

Anche la questione della sicurezza sarà risolta attraverso l’ausilio tecnologico. “È stata bandita la gara per 256 telecamere per la centrale operativa per tracciare le persone che non abbiano un buon comportamento. Non si può fare turismo se non puliamo il territorio”, conclude.



(Visited 1 times, 1 visits today)