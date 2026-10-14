Riforma della Polizia locale, cosa cambia in Gallura

In Parlamento si lavora al futuro della Polizia locale e la Gallura aspetta

Dopo un’attesa lunga quarant’anni in Gallura, il Parlamento ha approvato la legge delega per il riordino della Polizia locale. La nuova norma manda in pensione la vecchia legge del 1986 e adatta finalmente il lavoro degli agenti alle reali esigenze di oggi. Una svolta importante che riguarda oltre sessantamila operatori in tutta Italia e che avrà un impatto concreto anche sul territorio della Gallura.

Una delle novità principali è l’accesso diretto per gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale alle banche dati del Ministero dell’Interno (lo SDI), consentendo la consultazione immediata dei database durante i controlli sul territorio.

Inoltre, la Polizia Locale entra a pieno titolo nei piani di controllo coordinato, lavorando fianco a fianco con Prefettura, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Arrivano anche regole uniformi per le dotazioni tecnologiche. E’ prevista, inoltre, l’introduzione di bodycam collegate con le centrali operative, l’estensione dell’uso dei taser (i dispositivi a impulsi elettrici) e il collegamento dei sistemi di comunicazione con il numero unico di emergenza 112.

Cosa cambia per la Gallura

Per un territorio complesso come la Gallura, caratterizzato da porti, aeroporti e grandi arterie di collegamento tra la costa e l’entroterra, queste novità rappresentano un grande passo in avanti. Grazie all’accesso immediato alle banche dati e a strumenti tecnologici standardizzati, i controlli stradali e la gestione della sicurezza saranno molto più rapidi ed efficaci, soprattutto nei periodi di maggiore mobilità e concentrazione di presenze. La riforma aiuterà anche a migliorare la cooperazione e la digitalizzazione tra i vari comandi locali della zona.

La legge non si ferma alla tecnologia, ma rafforza anche la sicurezza di chi lavora su strada. Il testo inasprisce le pene per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, introducendo inoltre maggiori garanzie assistenziali e legali per il personale. Con la conclusione del passaggio parlamentare, il Governo dovrà ora scrivere i decreti legislativi attuativi che definiranno i dettagli tecnici, dai collegamenti informatici con il Viminale fino agli standard per gli equipaggiamenti e le tutele del personale.

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