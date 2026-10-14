Meteo Olbia 15 ottobre, arriva il caldo con massime fino a 26 gradi

Cielo sereno in Gallura e temperature in aumento, soprattutto lungo la costa

Il meteo a Olbia giovedì 15 ottobre sarà all’insegna del sole e di un aumento delle temperature massime. Il cielo si manterrà prevalentemente sereno per tutta la giornata, con venti deboli da nord-ovest e assenza di precipitazioni previste. Il rialzo termico sarà particolarmente evidente a Olbia, dove la massima salirà rispetto ai valori dei giorni precedenti.

Nel capoluogo gallurese sono attese temperature comprese tra 13 e 26 gradi. A Tempio Pausania si passerà da una minima di 12 a una massima di 25 gradi. Il clima sarà quindi gradevole nelle ore centrali, mentre al mattino le temperature resteranno più fresche, soprattutto nelle località interne e nelle zone collinari.

Le previsioni meteo per giovedì 15 ottobre in Gallura

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, destinato a diventare sereno già dalla mattinata. Le condizioni resteranno stabili anche nel pomeriggio e in serata, senza segnali di peggioramento. Il quadro previsto da Arpas conferma una giornata asciutta, con massime in aumento anche moderato sulla Gallura.

I venti saranno deboli da nord-ovest, senza particolari criticità attese. Anche il mare lungo la costa gallurese sarà poco mosso, con condizioni generalmente tranquille per le attività lungo il litorale. Non sono indicati fenomeni significativi per il territorio.

Dopo giornate con valori più contenuti, il rialzo delle massime renderà il pomeriggio più caldo, soprattutto a Olbia e lungo la costa. Il tempo resterà stabile anche nelle ore serali, con temperature in graduale diminuzione dopo il tramonto.

Bollettino generale di previsioni sulla Sardegna

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