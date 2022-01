La Sardegna a rischio zona gialla.

L’aumento dei contagi e la percentuale di occupazione dei posti letto da pazienti positivi potrebbero far passare la Sardegna in zona gialla già dalla prossima settimana.

Prima di oggi infatti l’Isola infatti non era mai arrivata a raggiungere la soglia di allerta del 15% di posti letto occupati in area medica da pazienti positivi. Da qualche settimana invece è stata superata stabilmente la soglia del 10% di terapie intensive, oggi al 14%. Secondo il bollettino coronavirus di oggi, i pazienti in terapia intensiva sono 28 mentre quelli in area medica sono 238.

Questi due parametri insieme potrebbero far passare anche l’Isola in zona gialla. A salvare la Sardegna, oltre a una diminuzione della pressione sugli ospedali, potrebbe comunque essere anche la richiesta di molte Regioni di superare il sistema delle fasce a colori, al centro della discussione con il governo.