A Tavolara ricompare il più piccolo mammifero del mondo

Il più piccolo mammifero del mondo.

E’ comparso sull’Isola di Tavolara il mustiolo, una delle due specie di mammiferi più piccole del mondo. Una specie che da adulto può arrivare ai 3 grammi di peso, circa 1/10 di un topolino domestico. E’ l’Amp Tavolara, Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, a rendere nota questa scoperta.

A Tavolara numerosi resti ossei erano stati osservati negli anni ’60 del Novecento, ma da allora non era stato più segnalato. Nelle indagini svolte prima dell’eradicazione non era mai stato catturato. Lo scorso anno, immediatamente dopo la distribuzione delle esche contro i rati, i ricercatori di Amp Tavolara hanno tentato di ottenere informazioni sulla sua frequenza della specie con 30 trappole, tenute in funzione per 5 notti, ma senza esito.

La settimana scorsa, esattamente un anno dopo il primo tentativo e l’eliminazione dei ratti sono riusciti a catturare 2 esemplari. Data la difficoltà di cattura di questa specie, due esemplari non sono pochi e sembrano testimoniare per l’Amp Tavolara proprio ciò che ci si attendeva: l’impatto dei ratti non si limita agli uccelli marini, e con la loro eradicazione hanno favorito anche questi piccolissimi mammiferi.

