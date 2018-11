Torna la pioggia.

Lo spiraglio di sole degli scorsi giorni non illuda perchè la pioggia tornerà a battere su Olbia e tutta la Gallura. Il maltempo potrebbe durare addirittura una settimana consecutiva, senza sosta. La serata di oggi proseguirà con un cielo nuvoloso con addensamenti più consistenti in tutta la Gallura. Possibili nebbie in serata. Le temperature saranno in lieve calo, tra i 12 e 13 gradi. I venti deboli.

Mentre per domani venerdì 16 novembre è previsto un cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono precipitazioni anche a carattere di rovescio in serata su Olbia e tutta la Gallura. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo. Freddo e umido, con i termometri che faranno registrare nel fine settimana una minima di 9 gradi e una massima di 17. Tenete a portata gli ombrelli, le piogge torneranno.

