Potrebbe restare in maniera permanente.

Proprio sotto la Basilica di San Simplicio a Olbia è stato creato un piccolo spazio verde, che di notte viene illuminato creando un’atmosfera molto suggestiva.

“Nato per la festa del Santo Patrono – commenta il sindaco di Olbia Nizzi – abbiamo fatto in modo che gli alberi si illuminassero per tutta la notte. Il risultato è stato così piacevole che stiamo prendendo in considerazione di lasciare le luminarie in maniera permanente”.

