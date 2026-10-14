Olbia, il Vermentino porta in centro una folla: turisti, negozi aperti e 10.000 calici

Benvenuto Vermentino è un successo a Olbia e porta l’estate a ottobre.

La ”Vermentino Shopping Night” è stata un record assoluto nel centro di Olbia. Tra negozi aperti, una trentina, oltre 40 locali aperti e 32 cantine che hanno distribuito 10.000 calici. La 12esima edizione di Benvenuto Vermentino nel centro storico della città ha saputo dimostrare che la stagione estiva può essere allungata fino a ottobre. I voli europei trainano questo trend portando ancora turisti nel cuore della città che possono trovare eventi come in piena estate. Venerdì 9 ottobre, è andata in piazza l’iniziativa di marketing territoriale organizzata da Confcommercio Olbia, insieme a Camera di Commercio del Nord Sardegna, Promocamera e Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG.

L’evento e il bilancio ottimo: da record.

Il centro storico si è trasformato in una vigna urbana incentrata sul tema del sughero, animata da musica diffusa e spettacoli itineranti. Grande successo anche per la parte didattica oltre 100 bambini delle scuole cittadine hanno sperimentato la tradizionale pigiatura a piedi nudi nei tini. I numeri ufficiali, coordinati dal Direttore di Confcommercio Olbia Nino Seu, confermano la portata dell’evento: 30 attività commerciali aperte per lo shopping notturno, oltre 40 esercizi Food & Beverage aderenti, 32 cantine vitivinicole coinvolte e 10.000 bicchieri distribuiti. L’alta affluenza internazionale ha confermato il reale allungamento della stagione turistica, favorito dalla continuità dei voli aerei diretti con tutta l’Europa.

Le parole di Oggianu, Mura e Piro.

Edoardo Oggianu, il Presidente Confcommercio Olbia, ha dichiarato: “I numeri superano ogni aspettativa. Negozi, ristoranti e 32 cantine uniti dimostrano la forza del fare rete. L’entusiasmo dei 100 bambini tramanda la nostra storia, mentre i collegamenti aerei europei rendono l’allungamento della stagione una solida realtà, valorizzando vino e sughero anche a ottobre”.

Marco Mura (Presidente FIPE Olbia) ha detto: “Una serata memorabile per i pubblici esercizi. La sinergia tra shopping e ristorazione ha creato un Centro Commerciale Naturale perfetto. Il flusso continuo di turisti stranieri dimostra che l’identità enogastronomica è la chiave vincente in autunno”.

Il dottor Marco Piro (Presidente Consorzio Tutela Vermentino di Gallura DOCG) ha dichiarato: “Un palcoscenico formidabile per la nostra unica DOCG. 10.000 calici serviti nel cuore di Olbia uniscono eccellenza e accoglienza. È la strada maestra per un turismo enogastronomico moderno e internazionale”.

Confcommercio Olbia ringrazia sentitamente l’amministrazione del Comune di Olbia per il patrocinio e il supporto logistico. Un doveroso ringraziamento va inoltre al Consorzio di Tutela guidato dal dott. Piro, a Promocamera, alla Camera di Commercio, ai commercianti, ai ristoratori FIPE, ai musicisti e al mondo della scuola per aver cooperato al successo dell’evento.

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