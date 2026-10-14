Migranti ancora fermi al porto di Olbia: il nodo dei documenti e le partenze negate

La situazione dei migranti all’Isola Bianca di Olbia.

Sono ancora lì, addormentati sulle panchine della stazione marittima o a terra, e fuori, nelle aree circostanti ma non troppo distanti dalla stazione. Sono da due giorni all’Isola Bianca in attesa di poter proseguire il viaggio i migranti bloccati a Olbia. Nell’area ci sono le forze dell’ordine: Carabinieri e Polizia, mentre la Polizia di Frontiera e il personale della security sono impegnati nei controlli.

Una vicenda lunga settimane.

La vicenda si trascina ormai da settimane e il problema resta quello dei documenti necessari per l’imbarco sui traghetti diretti verso la Penisola. Secondo le segnalazioni diffuse nelle ultime ore, sarebbero circa cento le persone rimaste a terra, in gran parte cittadini algerini. Il mancato imbarco viene ricondotto dalle compagnie a problemi relativi alla documentazione e alle procedure di sicurezza.

Ma la questione solleva un interrogativo che va oltre la situazione contingente: perché persone arrivate in Sardegna e identificate nel centro di Monastir vengono mandate a Olbia per partire ma poi non possono salire sui traghetti? È il passaggio che occorre chiarire, insieme alla natura dei documenti rilasciati e alle ragioni per cui non vengono considerati sufficienti ai fini dell’imbarco. Non basta infatti sapere che esistono irregolarità o incongruenze: è necessario comprendere quali siano, chi debba correggerle e quale procedura consenta di risolverle senza lasciare le persone ferme per giorni nello scalo.

Intanto, nella stazione marittima, la questione rimane concreta e visibile: persone in attesa, verifiche e tentativi di individuare una soluzione. Il punto da chiarire è se esista una procedura efficace per consentire la partenza a chi ne abbia i requisiti e, in caso contrario, quali alternative siano previste.

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