Scommettitore fortunato ad Olbia.

La Sardegna protagonista del gioco del Lotto. La dea bendata ha baciato due scommettitori di Cagliari e Olbia, consegnando diverse migliaia di euro.

Le vincite.

Finisce a Cagliari la più alta vincita ottenuta nell’ultimo concorso del 2021, pari a oltre 154 mila euro per effetto di un terno sulla ruota sarda, come rende noto l’agenzia Agimeg. Secondo gradino del podio per i 27.900 euro vinti a Francavilla al Mare (Chieti), terzo posto per i 23.750 euro centrati ancora in Sardegna, ad Olbia.