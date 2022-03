Volo Milano-Olbia in ritardo di quasi 5 ore: al via le richieste di rimborso

Il pesante ritardo sul volo Milano Olbia.

Forti difficoltà per i passeggeri aerei del volo Milano Olbia, che, nella giornata di ieri, domenica 27 marzo, ha riportato un ritardo di 4 ore e 54 minuti. Con partenza prevista alle 20 e 50, i viaggiatori, desiderosi di raggiungere la Sardegna, del volo V71143 di Volotea, sono atterrati solamente nella notte inoltrata pochi minuti dopo le 3.

Una circostanza, che, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbe prevedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, è possibile farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito Itaia Rimborso. I passeggeri del volo Volotea in ritardo Milano Olbia, in alternativa, possono chiamare lo 06 56548248 o inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477.