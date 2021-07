Il rapper emergente di Olbia che sta scalando le classifiche.

E’ di Olbia la nuova star italiana della musica, che sta letteralmente spopolando su Spotify. Si chiama Sculer, al secolo Riccardo Meloni, il 22enne che sta scalando le classifiche della piattaforma musicale, con oltre 300mila visualizzazioni.

E’ quindi pronto per la scena nazionale, l’artista della Gallura, con sette brani trap e drill che stanno riscuotendo molto successo. Sonorità cupe e basse che richiamano le periferie proletarie americane e ritmi da suburra romana che raccontano di profitti facili e veloci. Sculer, che significa “fortunato”, rimane con i piedi per terra e continua a comporre, registrare e divertirsi. E soprattutto a studiare all’Università, dove sta per laurearsi.

“Non nego che mi piacerebbe portare avanti questo progetto musicale e quindi far conoscere i miei brani, cantare nei live e collaborare anche con

artisti già affermati – afferma l’artista – per il momento faccio il mio e mi diverto; sono ancora all’inizio ma ho energie e voglia per continuare. Però mi piace trasmettere principalmente forza e divertimento con le vibes e i testi; insomma, mi piace far tornare il buon umore a chi ascolta la mia musica”.

“Ho avuto la passione per la musica sin da ragazzino e ho iniziato per

gioco a comporre i brani. Da un anno a questa parte, sempre per

divertimento, ho cominciato a registrare i pezzi con il telefono o a

casa di amici – racconta – dopo averli fatti sentire a più persone, ho notato che piacevano e quindi ho iniziato a fare le cose con più cura e serietà. Così, nel giugno dell’anno scorso, ho registrato “Trapstar”, che è stato il primo pezzo ufficiale realizzato in uno studio e distribuito su tutti principali digital stores. Da li, ho ripreso a comporre e pubblicare altri pezzi come “Plata o Plomo” e “Montenapo”, grazie ai quali ho superato subito le 100 mila visualizzazioni. Devo dire che questo risultato ha sorpreso anche me”.

