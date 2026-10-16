Eventi in Gallura e dintorni: cosa fare nel weekend

Musica, sport, incontri culturali e iniziative per il territorio: il weekend di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre porta in Gallura un calendario ricco di appuntamenti, con Olbia protagonista grazie agli eventi musicali e alle competizioni sportive internazionali. Non mancano le occasioni per partecipare a incontri a Tempio Pausania e trascorrere una serata diversa a Badesi.

Venerdì 16 ottobre: musica a Olbia e incontro a Tempio

Olbia Onde, tre serate di musica in piazza

A Olbia prosegue ONDE – Urban Music Experience, la rassegna musicale in programma dal 15 al 17 ottobre in piazza Elena di Gallura. Venerdì 16 ottobre, dalle 21, il protagonista sarà Claudio Guerrini con il suo DJ set. La manifestazione si concluderà sabato con la serata di Skin, preceduta da Simioli e Trasko.

Un appuntamento per chi vuole iniziare il fine settimana nel centro di Olbia, tra musica e intrattenimento.

Info e programma: Olbia si prepara a fare Onde – Gallura Oggi

Bambini e tecnologie digitali a Tempio Pausania

Venerdì alle 17, nella Sala Conferenze della Palazzina Comando, in via Sacro Cuore 3 a Tempio Pausania, è previsto l’appuntamento dedicato al tema “Bambini e tecnologie digitali”. L’iniziativa è legata alla restituzione di un’indagine territoriale e offre un’occasione di confronto su un tema attuale per famiglie, educatori e comunità.

Info: Bambini e tecnologie digitali – Gallura Oggi

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre: il Mondiale di Aquabike a Olbia

Il golfo interno di Olbia ospita il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, appuntamento del Mondiale di Aquabike in programma dal 16 al 18 ottobre. Il Molo Brin sarà il punto di riferimento della manifestazione, che porterà in città atleti e appassionati degli sport acquatici.

Le gare si svolgeranno nello stesso fine settimana di Olbia Onde, dando vita a tre giornate in cui sport e musica animeranno il centro cittadino e il lungomare.

Info: Il Mondiale di Aquabike torna a Olbia – Gallura Oggi

Sabato 17 ottobre: divertimento a Badesi e scacchi a Tempio

A Badesi arriva il toro meccanico

Sabato 17 ottobre Badesi propone una serata all’insegna del divertimento con l’appuntamento dedicato al toro meccanico, accompagnato da food e spettacolo. Un’occasione per trascorrere la serata in compagnia e partecipare a un’iniziativa pensata per coinvolgere il pubblico.

Info: Badesi e il toro meccanico – Gallura Oggi

Una giornata dedicata agli scacchi a Tempio Pausania

Sempre sabato, Tempio Pausania ospita una giornata dedicata agli scacchi, per appassionati e curiosi di questo gioco di strategia. L’iniziativa arricchisce il calendario del fine settimana con una proposta legata alla concentrazione, al ragionamento e alla socialità.

Info: Tempio Pausania, giornata dedicata agli scacchi – Gallura Oggi

Un weekend tra sport, musica e iniziative locali

Il fine settimana del 16, 17 e 18 ottobre offre diverse occasioni per vivere la Gallura: dalle competizioni internazionali di Aquabike alle serate musicali di Olbia, passando per gli appuntamenti culturali e ricreativi di Tempio Pausania e Badesi.

Prima di partire, è consigliabile consultare i link degli organizzatori e delle testate locali per verificare eventuali aggiornamenti su orari e programma.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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