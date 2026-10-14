I lavori al potabilizzatore lasciano la Gallura senz’acqua.

Disagi nell’erogazione dell’acqua tra Tempio Pausania e diversi centri della Gallura per una serie di interventi programmati da Abbanoa nella giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre. I lavori riguarderanno l’impianto di potabilizzazione di Pischinaccia e la rete idrica che collega i partitori di Monte Muvri e Pischinaccia, con possibili cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio.

L’intervento principale prevede la realizzazione di un bypass nell’impianto di Pischinaccia, nel territorio comunale di Tempio Pausania, per collegare la condotta adduttrice proveniente da Pattada con quella alimentata dal nuovo potabilizzatore. Parallelamente, i tecnici del gestore idrico dovranno riparare una dispersione individuata sulla condotta che collega il partitore di Monte Muvri a quello di Pischinaccia. Per consentire le operazioni sarà necessario sospendere il flusso idrico lungo l’adduttrice di Monte Muvri, che alimenta l’acquedotto di Tempio Pausania. La chiusura è prevista dalle 10 di mercoledì 14 ottobre fino alle 6 di giovedì 15 ottobre.

Le conseguenze sulla distribuzione dell’acqua varieranno a seconda delle località interessate. A Tempio Pausania l’alimentazione del serbatoio sarà interrotta dalle 10 di mercoledì fino alle 7 di giovedì. Possibili cali di pressione sono previsti anche nella frazione di Nuchis e all’ospedale Dettori. Disagi sono attesi anche negli altri comuni serviti dall’acquedotto. Ad Aggius la chiusura dell’alimentazione del serbatoio scatterà alle 10 di mercoledì e proseguirà fino alle 6 di giovedì. A Luras, invece, l’interruzione della stessa alimentazione è prevista fino alle 7:30 del 15 ottobre. A Calangianus e Bortigiadas potrebbero verificarsi cali di pressione nella rete.

La normale erogazione dell’acqua dovrebbe riprendere entro le 9 di giovedì 15 ottobre. Abbanoa precisa che i propri tecnici cercheranno di limitare per quanto possibile la durata delle interruzioni e di anticipare il ripristino del servizio nel caso in cui i lavori si concludano prima del previsto. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida, una condizione che il gestore riconduce alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Per segnalare eventuali anomalie è possibile contattare il servizio guasti di Abbanoa al numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24.

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