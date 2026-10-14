Lavoro in Comune a Palau, selezione aperta per un funzionario

La selezione aperta per un posto da funzionario al Comune di Palau.

Il Comune di Palau avvia una nuova procedura per rafforzare il proprio organico tecnico e individuare una figura professionale da inserire nell’amministrazione. Sul portale istituzionale compare un interpello per selezionare un funzionario tecnico, con scadenza fissata al 27 ottobre. L’avviso, pubblicato ieri 13 ottobre, riguarda l’assunzione di una persona nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, corrispondente al precedente profilo di istruttore direttivo tecnico di categoria D1.

La selezione è rivolta ai candidati già inseriti negli elenchi degli idonei previsti dall’accordo per la gestione associata delle procedure di reclutamento, disciplinato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 80/2021. In particolare, l’individuazione del candidato avverrà attraverso un colloquio, finalizzato a valutare la professionalità più adatta alle necessità dell’ente. La nuova assunzione punta a potenziare le attività dell’Area Tecnica comunale, con particolare attenzione alla programmazione e alla progettazione, alla gestione delle opere pubbliche, alla manutenzione del patrimonio comunale e agli interventi per lo sviluppo del territorio.

Le candidature possono essere presentate attraverso il portale nazionale del reclutamento della Pubblica amministrazione, inPA, seguendo le indicazioni contenute nell’avviso ufficiale. La procedura è aperta dal 13 ottobre e sarà possibile partecipare fino alle 23:59 di martedì 27 ottobre 2026.

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