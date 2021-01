Come presentare la domanda a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci è in corso di pubblicazione un bando comunale che consente di assegnare aiuti economici a tutti i cittadini che si trovano in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da coronavirus.

Il beneficio consentirà l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità ai residenti nel territorio comunale e che a causa del Covid hanno subito la perdita o la riduzione del lavoro, sospensione attività di lavoro autonomo, cessazione o riduzione di attività professionale odi impresa, sono disoccupati, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare o si trovano in uno stato di necessità.

L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune sotto la voce “Informazioni”, entro e non oltre il giorno le ore 12 del 1 febbraio 2021. L’istanza potrà essere inviata mediante posta elettronica a protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it oppure servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it accompagnata dalla scansione di un documento di identità del richiedente. In alternativa si potrà consegnare presso gli uffici comunali, previo appuntamento da concordare chiamando il 0789/612901 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.

