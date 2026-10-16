Pesca in difficoltà, il Comune di Golfo Aranci investe 50mila euro

Gli aiuti del Comune di Golfo Aranci al settore della pesca.

L’amministrazione comunale di Golfo Aranci mette in campo 50mila euro per sostenere il comparto della pesca, alle prese con un periodo particolarmente difficile. Lo stanziamento è stato annunciato dal sindaco Giuseppe Fasolino e dall’assessore Manuel Derosas, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle imprese e ai lavoratori del settore. La misura nasce dalle criticità che interessano quotidianamente gli operatori della marineria locale. Tra i problemi principali figurano l’incremento delle spese necessarie per gestire le imbarcazioni, l’incertezza sull’andamento della stagione di pesca e le difficoltà di un mercato sempre più complesso. A questi elementi si aggiungono i cambiamenti economici, normativi e ambientali che rendono più impegnativo garantire la sostenibilità del lavoro in mare.

Il Comune al fianco della marineria.

Per il sindaco Giuseppe Fasolino, la tutela della pesca va oltre il sostegno a un’attività produttiva, perché riguarda direttamente la storia e l’identità del paese: “La marineria è parte della storia e del volto di questa comunità. Sostenere i pescatori significa difendere un patrimonio di competenze, tradizioni e lavoro che ha contribuito a costruire il nostro paese. L’amministrazione c’è e intende farsi carico, per quanto di sua competenza, delle difficoltà del comparto. Il nostro impegno è dare risposte concrete e ascoltare chi ogni giorno lavora in mare. Questo è solo l’inizio di un percorso che vogliamo portare avanti con costanza, insieme ai pescatori”.

I 50mila euro rappresentano un primo intervento economico per rispondere alle esigenze di una categoria che svolge un ruolo significativo nella vita della comunità. L’intenzione dell’amministrazione è trasformare lo stanziamento in un aiuto accessibile ed efficace, costruito sulle necessità effettive degli operatori.

Criteri e modalità saranno definiti nei prossimi giorni.

Le procedure per ottenere il contributo non sono ancora state definite. Nei prossimi giorni saranno individuati i criteri di accesso, le modalità di assegnazione delle risorse e le tempistiche per l’erogazione, attraverso un confronto diretto con i rappresentanti del settore. L’obiettivo è predisporre un meccanismo trasparente ed equo, capace di raggiungere i beneficiari in tempi rapidi e senza imporre ulteriori oneri burocratici alle imprese e ai lavoratori interessati.

Si valutano ulteriori possibilità di intervento.

L’assessore Manuel Derosas ha sottolineato l’importanza di accompagnare lo stanziamento con un dialogo costante con la categoria: “Le risorse stanziate sono un impegno concreto, ma sappiamo che da sole non bastano: per questo vogliamo mantenere un dialogo costante con la categoria”. Accanto al sostegno economico già annunciato, l’amministrazione intende valutare ulteriori possibilità di intervento. Il confronto con gli enti sovracomunali e la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati al comparto ittico potranno contribuire a individuare nuove risorse e strumenti a favore della pesca locale.

Economia e identità del territorio.

A Golfo Aranci la marineria rappresenta una componente importante non soltanto per l’economia e l’occupazione, ma anche per il patrimonio culturale e per l’attrattività turistica. Il pescato locale, le imbarcazioni ormeggiate nel porto e il rapporto tra i pescatori e la ristorazione contribuiscono a caratterizzare l’offerta del territorio e a rafforzare il legame tra tradizione e turismo. Difendere la filiera ittica significa quindi tutelare le attività economiche, le professionalità e le conoscenze tramandate nel tempo, preservando al contempo uno degli elementi che rendono riconoscibile Golfo Aranci.

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