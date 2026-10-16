Palestre scolastiche alle associazioni, il bando del Comune di Olbia

Il bando del Comune di Olbia.

Il Comune di Olbia apre i termini per richiedere l’utilizzo continuativo delle palestre scolastiche comunali durante le ore extrascolastiche. Le associazioni e le società sportive interessate potranno presentare domanda dal 19 ottobre al 3 novembre, in vista dell’anno sportivo 2026/2027. Anche per la prossima stagione, l’amministrazione comunale ha scelto di procedere attraverso un bando pubblico, con l’obiettivo di assicurare trasparenza e imparzialità nell’assegnazione degli spazi disponibili. L’iniziativa punta a favorire la pratica sportiva sul territorio, consentendo alle realtà locali di usufruire delle strutture scolastiche al di fuori dell’orario delle lezioni. La partecipazione è riservata alle associazioni e alle società sportive regolarmente costituite, affiliate a federazioni riconosciute dal Coni o dal Cip e con sede nel territorio comunale di Olbia.

Come presentare la domanda.

Le richieste potranno essere trasmesse attraverso diverse modalità. Sarà possibile inviare la documentazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo, in via Garibaldi 49, oppure inoltrarla online attraverso la sezione “Istanze online” del sito istituzionale, accedendo con Spid. È prevista anche la possibilità di utilizzare la posta ordinaria. Il testo integrale del bando e tutti i documenti necessari per partecipare sono consultabili nella home page del sito ufficiale del Comune di Olbia, all’indirizzo www.comune.olbia.ot.it. La documentazione è inoltre disponibile presso gli uffici del Servizio Cultura e Sport.

L’importanza dello sport per la comunità.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore comunale allo Sport, Elena Casu, che evidenzia il ruolo dell’attività fisica nella promozione della salute e della partecipazione sociale: “Sostenere la pratica sportiva significa investire nel benessere dei nostri concittadini. Le palestre scolastiche rappresentano un patrimonio importante per la nostra comunità: metterle a disposizione delle associazioni locali significa promuovere la cultura sportiva e rafforzare il ruolo educativo e sociale dell’attività fisica”.

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