Palestre scolastiche alle associazioni, il bando del Comune di Olbia

Comune Olbia municipio cartelle

16 Ottobre 2026

di Pietro Serra

Il bando del Comune di Olbia.

Il Comune di Olbia apre i termini per richiedere l’utilizzo continuativo delle palestre scolastiche comunali durante le ore extrascolastiche. Le associazioni e le società sportive interessate potranno presentare domanda dal 19 ottobre al 3 novembre, in vista dell’anno sportivo 2026/2027. Anche per la prossima stagione, l’amministrazione comunale ha scelto di procedere attraverso un bando pubblico, con l’obiettivo di assicurare trasparenza e imparzialità nell’assegnazione degli spazi disponibili. L’iniziativa punta a favorire la pratica sportiva sul territorio, consentendo alle realtà locali di usufruire delle strutture scolastiche al di fuori dell’orario delle lezioni. La partecipazione è riservata alle associazioni e alle società sportive regolarmente costituite, affiliate a federazioni riconosciute dal Coni o dal Cip e con sede nel territorio comunale di Olbia.

Come presentare la domanda.

Le richieste potranno essere trasmesse attraverso diverse modalità. Sarà possibile inviare la documentazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo, in via Garibaldi 49, oppure inoltrarla online attraverso la sezione “Istanze online” del sito istituzionale, accedendo con Spid. È prevista anche la possibilità di utilizzare la posta ordinaria. Il testo integrale del bando e tutti i documenti necessari per partecipare sono consultabili nella home page del sito ufficiale del Comune di Olbia, all’indirizzo www.comune.olbia.ot.it. La documentazione è inoltre disponibile presso gli uffici del Servizio Cultura e Sport.

L’importanza dello sport per la comunità.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore comunale allo Sport, Elena Casu, che evidenzia il ruolo dell’attività fisica nella promozione della salute e della partecipazione sociale: “Sostenere la pratica sportiva significa investire nel benessere dei nostri concittadini. Le palestre scolastiche rappresentano un patrimonio importante per la nostra comunità: metterle a disposizione delle associazioni locali significa promuovere la cultura sportiva e rafforzare il ruolo educativo e sociale dell’attività fisica”.

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