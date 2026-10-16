Olbia, parco Mario Cervo pulito dai rifiuti, viene risporcato dopo poche ore

Il parco Mario Cervo di Olbia bersaglio dei maleducati.

Tre panchine fronte mare, immerse nel verde curatissimo del parco Mario Cervo, a Olbia, circondate da lattine, buste e rifiuti di ogni genere. Uno scenario che stona con la bellezza del luogo, dove qualcuno stamattina ha pensato bene di consumare cibo e bevande lasciando poi a terra tutto ciò che non serviva più.

Cafoni nel parco.

Una mancanza di rispetto per uno spazio pubblico che appartiene a tutti e che qualcuno, invece, sembra considerare un cestino a cielo aperto. Eppure, a circa cento metri dalle belle panche di legno, un piccolo cestino per i rifiuti c’è. Si può discutere sulla sua collocazione, forse non proprio comoda per chi si ferma a mangiare un panino, ma la distanza non giustifica certo l’abbandono di lattine e confezioni sul prato o ai piedi delle sedute.

I maleducati risporcano tutto.

La buona notizia è che nel giro di poche ore il parco è stato ripulito. Le panchine sono tornate a essere quello che dovrebbero essere: un luogo dove sedersi, guardare il mare e godersi il verde. Un intervento tempestivo, che avrebbe meritato almeno un po’ di rispetto. Invece, poco tempo dopo, ecco comparire una confezione di cartone per alimenti abbandonata proprio ai piedi di una delle panchine appena ripulite. Un nuovo piccolo segno di inciviltà, ancora più sgradevole perché arrivato quando l’area era stata appena restituita al decoro.

Pulire richiede tempo e lavoro. Sporcare, purtroppo, basta un attimo. Non è accettabile che la solerzia di chi si impegna a mantenere ordine e pulizia negli spazi pubblici venga vanificata dall’inciviltà di altri. Mantenere puliti questi luoghi dovrebbe essere responsabilità di tutti. Certo, qualche cestino sarebbe auspicabile, ma nessuna carenza di servizi può diventare una giustificazione per abbandonare i propri rifiuti. Perché il mare, il verde e le panchine sono un patrimonio comune, non luoghi da sporcare scaricando sugli altri il compito di rimediare alla propria cafonaggine.

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