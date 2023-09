Salgono a 8 i ristoranti della Sardegna nella Guida Michelin.

Un ristorante gallurese e altri locali della Sardegna sono stati confermati nella Guida Michelin 2024. Si tratta di Al Veda di Aglientu, che va ad aggiungersi ad altri sei ristoranti stellati della celebre guida culinaria.

Due new entry nel Sassarese.

In tutto sono otto i ristoranti sardi inclusi nella prossima edizione della guida Michelin Italia, i due più recenti sono l’agriturismo Sa Mandra di Alghero e l’Osteria de’ Mercati a Sassari. Questi si aggiungono agli altri sei locali confermati, che oltre ad Al Veda di Aglientu, sono Musciora di Alghero, La Saletta di Alghero, ChiaroScuro di Cagliari, Da Marino al St Remy a Cagliari e Old Friend di Cagliari.

Cinque locali vengono dal Sassarse.

È interessante notare che la provincia di Sassari ha cinque nuove entrate, seguita da Cagliari con tre. Dovremo aspettare novembre, con la presentazione della nuova guida Michelin Italia, per scoprire se questi ristoranti otterranno il riconoscimento di Stella, Stella Verde o Bib Gourmand, o se saranno solo segnalati. Attualmente, in Sardegna ci sono sei ristoranti stellati, tra cui Dal Corsaro a Cagliari, Confusion a Porto Cervo, Somu ad Arzachena a Baja Sardinia, Gusto By Sadler a San Teodoro, Fradis Minoris a Pula e Fuoco Sacro a San Pantaleo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui