La scelta del Comune di La Maddalena.

In occasione della recente Giornata mondiale delle persone con disabilità, l’amministrazione di La Maddalena ha voluto dare un segno per creare una città a misura di tutti. Il Comune ha aderito, infatti, all’iniziativa “R.A.RE. – Registro rAmpe RaccordatE” Bandiera Lilla, a sostegno delle persone diversamente abili.

L’intento del Comune è quello di abbattere le barriere architettoniche. L’attuale normativa vigente prevede che il dislivello dei pavimenti non debba superare i 2,5 centimetri, per non ostacolare il transito delle persone disabili, ma la Giunta ha disposto che il dislivello a La Maddalena dovrà essere portato a zero.

Il progetto, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Federica Porcu, prevede l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche ed è stato dato mandato di inserire, da ora in avanti, questa disposizione tra gli obblighi a carico delle imprese appaltatrici.

Il progetto Bandiera Lilla è nato nel 2012 per favorire il turismo da parte di persone diversamente abili, premiando e supportando i Comuni che prestano attenzione alle esigenti di questa categoria di persone. L’iniziativa R.A.RE è un elenco di quei Comuni, Unioni di Comuni e Province che hanno ricordato alle imprese appaltatrici di lavori di manutenzione o asfaltatura stradale, l’obbligo evitare che si creino scalini che possano impedire la mobilità di persone con disabilità o disagio temporaneo.

(Visited 47 times, 47 visits today)