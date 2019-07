Le fiamme si sono propagate nel retro del negozio.

Le fiamme sono divampate in un attimo. Sul retro del negozio Brico di La Maddalena in via Mary si è sviluppato, nel primo pomeriggio, verso le 13,30, un incendio in cui hanno preso fuoco alcuni imballaggi.

I Vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto. Fortunatamente, il rogo non si è propagato altrove e si è riusciti a spegnerlo in breve tempo, senza nessuna ulteriore conseguenza.

(Visited 803 times, 814 visits today)