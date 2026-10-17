Operazioni dal 27 ottobre al 30 aprile, ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 23.

Ripartono gli abbattimenti degli ibridi di cinghiale nell’Arcipelago di La Maddalena. Il nuovo calendario, comunicato dall’Ente Parco nazionale, prevede l’avvio delle operazioni martedì 27 ottobre 2026 e la prosecuzione fino al 30 aprile 2027. Gli interventi si svolgeranno ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 23, con particolari precauzioni per residenti ed escursionisti.

Le attività rientrano nel Piano quinquennale di eradicazione predisposto dall’Ente Parco e fanno riferimento all’ordinanza sindacale numero 14 del 17 ottobre 2022. Le operazioni saranno affidate a selecontrollori qualificati, con il coordinamento e il supporto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Abbattimenti a La Maddalena, le precauzioni per gli escursionisti

Durante gli orari previsti, il Parco invita la popolazione a evitare tassativamente l’accesso e l’avvicinamento alle aree interessate dagli interventi. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla segnaletica eventualmente collocata agli ingressi dei sentieri e dei principali percorsi escursionistici.

Chi frequenta le zone del Parco dovrà inoltre tenere i cani al guinzaglio ed evitare escursioni nelle aree operative durante gli abbattimenti. Le prescrizioni riguardano le zone individuate dall’ordinanza, non costituiscono una chiusura generalizzata dell’intero arcipelago. Prima di programmare una passeggiata sarà quindi importante consultare il calendario ufficiale e verificare le segnalazioni presenti sul territorio.

Il piano per tutelare l’ecosistema dell’Arcipelago

Gli interventi proseguono un’attività avviata negli anni scorsi per contrastare la presenza degli ibridi tra cinghiale e maiale domestico, considerati dall’Ente Parco una minaccia per la biodiversità e, in determinate circostanze, per la sicurezza delle persone. Il piano punta a ridurre fino a eliminare la popolazione ibrida, attraverso attività di cattura e abbattimento selettivo.

L’Ente Parco raccomanda la massima collaborazione da parte di cittadini e visitatori. Il nuovo calendario sarà operativo dal 27 ottobre: nelle giornate di martedì e venerdì, soprattutto nel pomeriggio e nelle ore serali, sarà necessario prestare attenzione alle indicazioni di sicurezza per evitare di entrare nelle zone in cui saranno impegnate le squadre di selecontrollo.

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