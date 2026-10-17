Scoppia un incendio alla periferia, allarme a Olbia

Un incendio alla periferia di Olbia.

Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio nella zona di Sa Minda Nova, alla periferia di Olbia, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti a causa delle alte colonne di fumo nero visibili anche a distanza. L’allarme è scattato tempestivamente, mobilitando i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti con diverse squadre i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area, supportati dalla Polizia Locale che sta gestendo la viabilità e monitorando la situazione per garantire la sicurezza pubblica. Le cause che hanno innescato il rogo sono ancora in corso di accertamento.

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