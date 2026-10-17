Il tennista italiano supera lo statunitense in due set e oggi sfida il britannico Fearnley per un posto in finale

Luca Nardi conquista la semifinale dell’Olbia Challenger, superando lo statunitense Michael Mmoh con un doppio 6-4. Il tennista pesarese, classe 2003, ha battuto la quarta testa di serie del torneo ATP Challenger 125, disputato sui campi del Tennis Club Terranova, e oggi, sabato 17 ottobre, affronterà il britannico Jacob Fearnley per un posto in finale.

Nardi ha costruito la vittoria con una prestazione attenta, riuscendo a muovere l’avversario e a tenerlo lontano dalla linea di fondo. Per l’azzurro è la prima semifinale Challenger dopo nove mesi, al termine di una stagione condizionata dagli infortuni. “È stata una bella partita, ho cercato di rimanere il più vicino possibile al campo”, ha commentato dopo l’incontro, riconoscendo anche qualche difficoltà nei momenti decisivi.

Nardi ritrova continuità dopo gli infortuni

Attualmente numero 251 della classifica ATP, Nardi aveva raggiunto in passato la 67ª posizione mondiale. Il ritorno tra i migliori quattro rappresenta un risultato importante dopo i problemi fisici che ne hanno rallentato il 2026, compresa una frattura al polso sinistro.

“Tornare a giocare una semifinale significa molto”, ha spiegato il tennista, sottolineando anche il contributo dell’allenatore Renzo Furlan, con cui ha iniziato a lavorare a marzo. Nardi ha evidenziato soprattutto la calma e l’esperienza del tecnico, considerate fondamentali per ritrovare continuità e fiducia

Oggi le semifinali dell’Olbia Challenger

Ad attenderlo ci sarà Jacob Fearnley, prima testa di serie del torneo, che nei quarti ha eliminato il ceco Maxim Mrva per 6-0, 7-6(4). L’altra semifinale vedrà opposti il polacco Maks Kasnikowski e il bosniaco Damir Dzumhur, seconda testa di serie

Il programma di oggi al Tennis Club Terranova inizierà alle 13 con la finale del doppio, tra Daniel Cukierman e Fernando Romboli contro Jarno Jans e Joran Vliegen. Seguiranno le due semifinali del singolare: prima Kasnikowski-Dzumhur, poi Nardi-Fearnley. La finale del torneo è in programma domenica 18 ottobre.

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