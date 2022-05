Denunciato il titolare di un ristorante a La Maddalena.

Un noto ristorante di La Maddalena serviva ai clienti il pesce congelato spacciandolo per fresco. Tra cui tonno, merluzzo e calamari, granchi e gamberi, pesce spada, sarde, alici e frittura mista. Per questo, nei giorni scorsi, il titolare è stato denunciato per il reato di “frode in commercio” e i militari della Guardia Costiera hanno provveduto al sequestro di 115 chilogrammi di prodotto ittico congelato.

“Le attività di controllo sulla filiera della pesca continueranno anche nei prossimi giorni – afferma il comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, capitano Renato Signorini -, per garantire il rispetto della vigente normativa e per la tutela del consumatore, a beneficio della collettività”.