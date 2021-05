Si cerca ad Arzachena un barista con esperienza per la stagione estiva

Si cerca un barista.

Si cerca a Olbia per lavoro autonomo. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato su Sardegna Lavoro con il codice 1500021211000000000191647 e sarà attivo sul portale fino al 6 giugno 2021.

La risorsa si occuperà di preparare prodotti di caffetteria servendoli ai tavoli o mediante il servizio in camera. Inoltre, sovrintende alla corretta conservazione delle materie prime e degli alimenti, provvedendo alla cura e all’igiene delle attrezzature e degli ambienti. Il candidato ha maturato almeno un anno di esperienza nella mansione.

Si richiede scrupolosità al rispetto delle norme in materia di sicurezza sanitaria e alimentare in conformità alle disposizioni vigenti. L’orario di lavoro sarà in modalità full time. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

