Approvato il bilancio di previsione a Loiri.

Il Consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo ha approvato il bilancio di previsione il 22 dicembre, in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre e quindi all’inizio dell’esercizio finanziario. “Sinonimo di efficienza e buona gestione amministrativa – commenta il sindaco Francesco Lai -. Significa inoltre avere uno strumento indispensabile per lavorare con soluzione di continuità al programma e alla spesa delle risorse contenute nel bilancio stesso”.

Un bilancio solido che vede le casse del Comune abbandonare la cronica anticipazione di cassa alla quale aveva fatto ricorso negli ultimi anni. “E che consentirà di programmare gli interventi con maggiore possibilità di attingere alle risorse statali o comunitarie”, sottolinea il primo cittadino.

Nel programma dei lavori pubblici sono state inserite opere strategiche già finanziate come la nuova scuola di Loiri i cui lavori sono in corso di esecuzione; la realizzazione del nuovo manto in sintetico nell’impianto sportivo di Loiri; la ristrutturazione della biblioteca di Porto San Paolo; la riqualificazione del collegamento tra Vaccileddi e Porto Taverna; oltre a 50mila euro per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e altrettanti per la manutenzione stradale.

Sul versante dei servizi alla persona invece, oltre a mantenere inalterati tutti i servizi sociali esistenti tra cui l’assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti garantita con 150mila euro, verrà implementato il servizio Estate insieme riservato ai minori, con 90mila euro in totale.

Verrà garantito anche il finanziamento all’autonomia scolastica con 30mila euro mentre saranno raddoppiate le borse di studio per studenti universitari che passeranno da 18mila a 30mila euro.