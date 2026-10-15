Meteo Olbia 16 ottobre, giornata di sole con massima di 26 gradi

Cielo sereno in Gallura, ma al mattino le temperature resteranno fresche

Il meteo a Olbia venerdì 16 ottobre sarà caratterizzato da cielo prevalentemente sereno, assenza di piogge e temperature massime nel complesso stabili. Dopo le prime ore del mattino, con valori più bassi soprattutto nelle località interne, il clima sarà gradevole nel corso della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi sulla Gallura.

A Olbia sono previste temperature comprese tra 12 e 26 gradi. A Tempio Pausania la minima scenderà fino a 9 gradi, mentre la massima non dovrebbe superare i 22. La differenza tra costa ed entroterra sarà quindi evidente soprattutto al mattino, quando nelle zone interne l’aria risulterà più fresca.

Le previsioni meteo per venerdì 16 ottobre in Gallura

Il cielo si presenterà poco nuvoloso nelle prime ore, con ampie schiarite durante la mattinata. Nel pomeriggio prevarrà il tempo soleggiato, mentre in serata sono attesi soltanto passaggi nuvolosi limitati. Le previsioni di Arpas non indicano precipitazioni per l’intera giornata.

I venti saranno deboli e variabili, con calma nelle ore notturne. Anche il mare è previsto poco mosso, in un contesto generalmente favorevole lungo la costa gallurese. Non sono segnalati particolari fenomeni di rilievo per il territorio.

Nel complesso, la giornata manterrà condizioni stabili, con sole per gran parte del tempo e temperature massime senza variazioni significative a Olbia. A Tempio e nelle altre località interne sarà invece opportuno considerare le minime più basse, soprattutto nelle prime ore del mattino

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