Il bar Matteotti di Olbia nella guida del Gambero Rosso.

Il Cafè Matteotti si riconferma come ottimo bar nella Guida Bar d’Italia 2022 di Gambero Rosso. Lo storico locale, gestito da tre fratelli Fabio, Fabrizio e Massimo Dessena, ha ricevuto due chicchi per la qualità della sua caffetteria, dove il caffè è stato classificato dagli esperti come “ottimo” e due tazzine sono state date per i servizi offerti dal bar.

I migliori bar in Gallura.

Un premio che arriva in un momento non facile, come questo che stiamo passando, che ha riempito di entusiasmo i proprietari del locale. “Per noi è motivo di orgoglio essere stati riconfermati nella guida anche per il prossimo anno – dichiara Fabio Dessena, uno dei soci – ed essere presenti nel 2004 e 2005. Siamo ben felici di essere sempre apprezzati dai clienti per il nostro lavoro”.