La bellissima installazione artistica di Cerasarda per Olbia in Fiore

Un percorso in Piazza Regina Margherita

Cerasarda, la ceramica della Costa Smeralda, sarà tra i protagonisti della sesta edizione di Olbia in fiore, la rassegna florovivaistica che dal 25 aprile al 5 maggio animerà il centro storico della città. Nella centralissima e prestigiosa cornice di Piazza Regina Margherita, un percorso espositivo realizzato in collaborazione con Tecnoverde Garden guiderà i visitatori alla scoperta del rapporto che lega la creatività di Cerasarda alla natura della Sardegna.

La collezione Abitare la Terra, firmata dalla designer e ceramista Maria Luisa Brighenti e selezionata dall’Osservatorio ADI, Associazione per il Disegno Industriale, come eccellenza del design italiano, vestirà una struttura metallica dalle geometrie originali, studiate per esaltare la ricchezza di colori e superfici del progetto ceramico. Abitare la Terra trae ispirazione dalla terra calda, ricca e generosa di Sardegna, è una collezione caratterizzata da grande matericità, da tonalità cromatiche armoniche arricchite da una gamma di colori a contrasto, Accento, e da strutture decorative esclusive.

Nata ad Olbia nel 1963 per volere del principe Karim Aga Khan, Cerasarda è conosciuta in tutto il mondo per i colori solari degli smalti e i raffinati decori delle ceramiche artistiche. Nel 2002 l’azienda viene acquisita dal Gruppo Romani, produttore di superfici ceramiche per pavimenti e rivestimenti con sede a Casalgrande di Reggio Emilia, che decide di investire a Olbia costruendo un nuovo stabilimento nella zona industriale. All’interno del nuovo assetto aziendale sono state combinate le più innovative tecnologie produttive del settore alla tradizionale artigianalità del prodotto Cerasarda, realizzando nuove collezioni versatili e contemporanee, sempre nel segno della forte caratterizzazione originale.

La collaborazione con Tecnoverde Garden “Green-Philosophy”, vivaio e garden center di Olbia, permetterà una chiave di lettura completa del processo creativo Cersarda, immergendo le materia ceramica in una lussureggiante macchia mediterranea e offrirà spunti creativi agli appassionati di giardinaggio e progettazione paesaggistica che visiteranno il capoluogo della Gallura nel corso della manifestazione.







