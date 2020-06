Il nuovo negozio Hurba a Olbia.

Anche a Olbia si viaggerà con i monopattini e gli scooter elettrici dell’azienda italiana Hurba. L’idea è nata a Roma, dopo varie ricerche nel settore e collaborazioni con esperti cinesi, che hanno fatto sì che si potesse creare anche in Italia un nuovo stile di vita attento all’ambiente. La sta portando nel nord Sardegna l’imprenditore Emanuele Molinas, che tra pochi giorni taglierà il nastro del suo punto vendita a Olbia.

“Sono molto attento all’ambiente – spiega Molinas -. Ho deciso di collaborare con questa azienda perché abbiamo gli stessi principi per la prevenzione dell’ecosistema. Il futuro dei miei e dei nostri figli è molto importante e per questo ho deciso di fare anch’io la mia parte”.

I monopattini e gli scooter elettrici di Hurba sono innovativi. Per iniziare non hanno più bisogno di benzina e si ricaricano comodamente a casa in poco tempo. Poi non si paga il bollo sullo scooter e l’assicurazione è scontata del 50 per cento. Al momento il negozio di Olbia si occuperà solo della vendita, ma successivamente sarà previsto anche il noleggio.

(Visited 410 times, 410 visits today)