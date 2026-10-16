Lavoro all’aeroporto di Olbia, Coopservice assume guardie giurate

Le assunzioni della Coopservice all’aeroporto di Olbia.

Nuove opportunità di lavoro all’aeroporto di Olbia per chi è interessato a operare nel settore della sicurezza. Istituto di Vigilanza Coopservice ha avviato una ricerca di personale per la posizione di Guardia Particolare Giurata Aeroportuale, con l’obiettivo di inserire nuove figure nelle attività di controllo e vigilanza dello scalo gallurese. La selezione è rivolta a candidati interessati a lavorare in un ambiente dinamico e internazionale, contribuendo alla sicurezza dei passeggeri, del personale e delle infrastrutture aeroportuali.

Le mansioni previste.

Le risorse selezionate saranno impegnate nei controlli dei passeggeri in partenza e in transito, nella verifica dei titoli di accesso e nell’ispezione dei bagagli a mano attraverso specifiche apparecchiature tecnologiche. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure operative e delle normative che regolano la sicurezza negli aeroporti. Tra i compiti previsti rientrano anche la vigilanza e il presidio delle aree dello scalo, i servizi di scorta e il supporto operativo in collaborazione con le autorità competenti. Il personale potrà inoltre occuparsi del pattugliamento delle zone assegnate, utilizzando i mezzi messi a disposizione dall’istituto. L’inserimento prevede un periodo di affiancamento e formazione continua, con il supporto di colleghi e responsabili, per acquisire o consolidare le competenze necessarie a svolgere il ruolo.

I requisiti richiesti.

Per partecipare alla selezione è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore e una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2, utile per comunicare con i viaggiatori in un contesto internazionale. Tra i requisiti specifici figurano il decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata in corso di validità e la certificazione Enac necessaria per operare in ambito aeroportuale. Chi non possiede ancora queste abilitazioni può comunque candidarsi se disponibile a intraprendere il percorso formativo finalizzato al conseguimento dei titoli richiesti. Completano il profilo buone capacità comunicative e relazionali, attenzione ai dettagli, senso di responsabilità, affidabilità e attitudine al lavoro di squadra.

Stipendio e benefit.

La retribuzione annua lorda (Ral) parte da 18.115 euro e può variare in base all’esperienza, alle competenze maturate e al percorso professionale del candidato. Al trattamento economico si aggiungono diversi benefit aziendali: buoni pasto, iniziative di team building, attività formative, convenzioni e un kit di benvenuto per i nuovi assunti.

Chi è Coopservice.

Istituto di Vigilanza Coopservice fa parte del Gruppo Coopservice e opera da oltre 40 anni nel settore della sicurezza privata. L’azienda propone servizi di vigilanza rivolti sia alle imprese sia ai privati, integrando personale specializzato e tecnologie dedicate. La società è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 3.000 operatori, circa 400 pattuglie e 30 sedi operative. La ricerca per l’aeroporto di Olbia si inserisce nelle attività di sicurezza svolte in un contesto strategico per i collegamenti e il traffico passeggeri della Sardegna.

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