Senza sede, il Mercatino del libro di Olbia rischia di non aprire

Non si è riusciti ancora a trovare una sede idonea.

Potrebbe essere il finale peggiore. Il Mercatino del libro di Olbia, che da più di 20 anni garantisce la compravendita dei testi scolastici usati, assicurando un notevole risparmio alle famiglie, potrebbe non aprire. Messo in ginocchio dall’avvento del mondo digitale? Tutt’altro. Ma dal non essere ancora riuscito a trovare una sede idonea.

Anche lo scorso anno sono stati centinaia i genitori che si sono rivolti al Mercatino del libro alla ricerca dei testi scolastici. Come aveva spiegato il presidente “i ricavi che restano, pagate tutte le spese vengono reinvestiti nelle attività dell’associazione”.

