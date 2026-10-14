Turismo e intelligenza artificiale, a Olbia un nuovo corso biennale

Il corso biennale sul turismo e intelligenza artificiale a Olbia.

Formare nuove figure professionali capaci di unire turismo, tecnologie digitali e valorizzazione delle eccellenze locali. È l’obiettivo del nuovo corso biennale in Digital Tourism presentato dall’Its Academy Tac Sardegna durante Benvenuto Vermentino 2026 a Olbia. Le iscrizioni apriranno il 26 ottobre. Il percorso formerà Tecnici superiori in Digital Tourism, professionisti in grado di progettare, promuovere e commercializzare esperienze turistiche attraverso strumenti digitali e strategie innovative, con particolare attenzione all’enoturismo e all’ospitalità esperienziale.

Il conseguimento del diploma.

Il corso prevede 1.800 ore complessive, metà delle quali dedicate a stage in azienda. Al termine sarà possibile conseguire un diploma nazionale di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Il programma comprende competenze di marketing digitale, intelligenza artificiale, analisi dei dati, accoglienza e gestione dei ricavi. L’obiettivo è preparare figure capaci di rispondere alle esigenze delle imprese turistiche, aiutandole a promuovere i propri servizi e a trasformare le risorse del territorio in esperienze attrattive e commercializzabili. Una particolare attenzione sarà riservata all’enoturismo, settore nel quale le aziende hanno bisogno di professionalità in grado di andare oltre la promozione dei prodotti, costruendo proposte che integrino degustazioni, paesaggio, cultura e identità locale.

“Con questo nuovo percorso vogliamo formare professionisti che sappiano coniugare le competenze tecnologiche con la conoscenza e la valorizzazione del territorio”, afferma Sabrina Serra, presidente dell’Its Academy Tac Sardegna. L’obiettivo, spiega, è offrire ai giovani opportunità concrete di crescita professionale e, allo stesso tempo, mettere a disposizione delle aziende figure qualificate per rafforzarne la competitività.

Un ruolo centrale sarà affidato al coinvolgimento delle imprese.

Cantine, strutture ricettive e operatori turistici potranno contribuire alla formazione attraverso docenze specialistiche, stage, laboratori e progetti sviluppati a partire da esigenze aziendali reali. “Le imprese devono essere protagoniste della formazione”, sottolinea Serra, indicando nell’incontro tra giovani, aziende e territori uno degli elementi distintivi del progetto.

La presentazione durante Benvenuto Vermentino ha inoltre aperto una prospettiva di collaborazione tra Sardegna e Liguria. L’Its Academy Tac Sardegna punta a sviluppare un partenariato con Promocamera, la Camera di Commercio di Sassari e il Comune di Castelnuovo Magra, territorio ligure legato a Olbia dalla manifestazione dedicata al Vermentino. Tra gli obiettivi figurano scambi formativi, stage e progetti condivisi per favorire nuove relazioni tra imprese e operatori dei due territori. Le iscrizioni al corso in Digital Tourism apriranno il 26 ottobre 2026. Le informazioni sui requisiti di accesso, sulle modalità di candidatura e sulle procedure di selezione saranno pubblicate attraverso i canali ufficiali dell’Its Academy Tac Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui