La Peretta preparata da Columbu Formaggi a Olbia.

La Peretta è un formaggio a pasta filata di latte vaccino. Il suo nome deriva dalla forma di una pagnotta. La crosta è tenera e di colore paglierino, mentre la pasta bianca e fresca lo rende un formaggio molto gustoso. Columbu Formaggi è un’eccellenza di Olbia specializzata nella produzione e nella vendita di formaggi tipici sardi.

Tra i formaggi che vengono prodotti c’è proprio la Peretta, dal cuore morbido e compatto. “Produciamo le nostre Perette con latte 100 per cento sardo e a chilometro zero”, spiega Marta Columbu, titolare di Columbu Formaggi.

Ma come vengono preparare le Perette? Una volta cha arriva il latte si misura la temperatura e il ph e viene preparato il caglio. Il latte viene portato, quindi, a temperatura per essere pastorizzato e per poi procedere con il caglio. Una volta ottenuta la cagliata, questa riposa per circa uno o due giorni. Dopodiché viene tagliata e messa ad impastare ad acqua calda o vapore. Una volta che l’impasto ha raggiunto la giusta consistenza viene rovesciato nella vaschetta e lì gli verrà data la forma.

Quindi, viene messa in salamoia a seconda della grandezza. Estratta dalla salamoia la Peretta è quasi pronta: viene legata per il collo e lasciata a stagionare. “Modelliamo le nostre Perette a mano per rendere ogni forma speciale”, precisa Columbu.

Nel caseificio tutti i formaggi vengono preparati secondo la tradizione dei pastori sardi e con materie prime pregiate, in grado di regalare al palato i sapori autentici di una terra ricca di bontà. Columbu Formaggi guarda ai valori del passato ma anche al futuro, per migliorare la qualità del formaggio.

