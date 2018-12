Il defibrillatore in piazza a San Teodoro.

Verrà inaugurata sabato 15 dicembre la postazione DAE, defibrillatore semiautomatico, del Comune di San Teodoro. Il defibrillatore è stato regalato da una signora, Anna M., che non tiene molto alla pubblicità. Innamorata di San Teodoro, la signora Anna ha deciso di fare un dono alla comunità per ringraziarla dell’amicizia e dell’ospitalità che riceve da 35 anni.

Il defibrillatore verrà posizionato in piazza Emilio Lussu, presso la sede della polizia locale, dove, alle 10, si terrà la cerimonia di inaugurazione. Nell’occasione, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione I Cecchini dei cuore, ha organizzato anche un corso BLSD che permetterà a tutti di imparare le procedure salvavita da attuare in caso di arresto cardiaco e la manovra di Heimlich, per la disostruzione delle vie respiratorie bloccate.

“Avere questo strumento importantissimo per la salvaguardia della vita umana in una delle aree più vive e vitali del paese – ha dichiarato il sindaco di San Teodoro Domenico Mannironi –. È un atto di estrema civiltà”. Il corso avrà inizio alle ore 16 presso la Sala Consiliare del Comune e avrà la durata di 2 ore circa. Per motivi organizzativi è necessario effettuare la prenotazione all’indirizzo email ilbonino@gmail.com.

