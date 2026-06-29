Sant’Antonio sul tetto d’Europa: la NAGC Sardegna vince la Copa Cataluña

Un successo straordinario travalica i confini isolani e porta il nome di Sant’Antonio di Gallura e della Sardegna sul tetto d’Europa. La Rappresentativa NAGC Sardegna ha conquistato la prestigiosa Copa Cataluña in Spagna, coronando un percorso di crescita straordinario e regalando una gioia immensa a tutta la comunità. A guidare la spedizione e a tenere alto l’onore del paese ci hanno pensato in prima fila due giovani promesse locali, Mattia Pittorru e Simone Concas, fieri rappresentanti di Sant’Antonio.

La vittoria.

La bellissima vittoria porta una fortissima impronta della società Asd Sant’Antonio Calcio. Oltre a Mattia e Simone, hanno infatti preso parte alla memorabile spedizione spagnola ben altri sei componenti del club, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto a livello territoriale. Si tratta di Sebastiano Doneddu di Bitti, Daniele Sanna di Berchidda, Tommaso Aisoni e Roberto Pusceddu di Arzachena, Marco Leon Balata e Giovanni Castelli di Olbia. A completare questo gruppo solido e vincente si sono uniti anche i gemelli Leonardo e Francesco Becciu, originari di Tula e attualmente in forza all’Alghero Calcio.

Questo trofeo non arriva per caso, ma è il frutto di programmazione, sacrifici e tanta determinazione. I ragazzi, guidati in panchina da Mister Pittorru, il nostro Vicesindaco e Responsabile del settore giovanile, sono riusciti finalmente a trionfare dopo essersi posizionati nei due anni precedenti al terzo e al secondo posto. “Si tratta di un traguardo importante che vede i ragazzi di Mister Pittorru trionfare finalmente dopo una scalata durata tre anni, un risultato che riempie di orgoglio l’intera cittadinanza”, commenta l’Amministrazione Comunale.

Dietro un grande successo c’è sempre una grande organizzazione che dura nel tempo. “Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento a Mario Carlo Bassi che da più di vent’anni fa vivere un sogno a questi bambini e ai loro genitori in terra spagnola”, conclude l’Amministrazione Comunale.

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