Olbia non dimentica Cristian a vent’anni dalla scomparsa

Il ricordo vivo di Cristian Raspitzu.

Cristian Raspitzu vive ancora nel cuore e nella memoria di Olbia, che a vent’anni esatti dalla sua dolorosa scomparsa dimostra di non averlo mai dimenticato. Il tempo passa, ma ci sono volti e ferite che rimangono impressi in modo indelebile nella coscienza collettiva. Quello con Cristian è un legame spezzato troppo presto, ma tenuto vivo giorno dopo giorno dall’affetto incrollabile dei suoi cari e di quanti lo hanno conosciuto e amato.

Il ventesimo anniversario dal lutto.

La ricorrenza del ventesimo anniversario rappresenta un momento di profonda commozione, che unisce nel dolore e nel ricordo la mamma, il babbo, i fratelli e i parenti tutti. Le parole scelte dalla famiglia per questa dolorosa ricorrenza testimoniano una devozione che sfida lo scorrere degli anni. Per stringersi nuovamente intorno alla memoria di Cristian e offrire conforto alla famiglia Raspitzu, la comunità locale si ritroverà per un momento di fede, preghiera e silenzioso raccoglimento.

La Santa Messa in suo suffragio sarà celebrata questo giovedì 2 luglio alle ore 19, presso la Chiesa della Sacra Famiglia a Olbia. Sarà l’ennesima dimostrazione di come la cittadinanza sappia stringersi attorno ai propri figli, custodendone il ricordo affinché il tempo non possa mai cancellarlo.

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