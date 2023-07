Al via l’estate di Sant’Antonio di Gallura.

È ufficialmente partita l’estate degli eventi di Sant’Antonio di Gallura. Il Comune ha puntato su un calendario variegato, con manifestazioni di ogni genere. Il programma è partito il 10 giugno con il torneo di calcetto, organizzato dal Comitato classe 1990.

Giovedi 15 giugno si è svolto uno spettacolo di danza della scuola “New Dance Gallura”, mentre il 22 giugno è stato proiettato all’aperto “Il muto di Gallura”, che ha riscosso molto successo. Il mese di giugno si è concluso con uno spettacolo musicale con i “Gabriel in trio”, che si è svolto il 29.

Più vasto è il programma degli appuntamenti del mese di luglio. Il calendario è cominciato il 2 luglio, con il trofeo di pesca Villa di Castro. Il 6 luglio si è tenuta la proiezione del film “L’Agnello”, nelle gradinate del campo di bocce, dove il 22 giugno scorso è stato trasmesso “Il muto di Gallura”.

Luglio sarà il mese della musica e delle sagre, con il concerto del gruppo “Hollywood Band”, il 13 luglio e il 15 luglio a Priatu ci sarà la sagra delle cozze organizzata dal Comitato giovani priatesi. Un’altra sagra si terrà il 20 luglio e sarà dedicata alla seadas, animata dalla musica di Dj Pinux. Sabato 22 luglio ci sarà la festa campestre di San Giacomo, ma le sorprese non finiscono qui. Ci sono altri due appuntamenti a luglio, con la serata danzante sulle note della fisarmonica di Mirko Putzu (27 luglio) e la sagra della ”mazza frissa”, che si terrà il 28 luglio a Priatu, grazie all’associazione Pro Priatu.

Il mese di agosto si apre con la tradizionale “chijusunata”, la sagra degli gnocchi galluresi organizzata il 1 agosto dal Comitato classe 1990. Karaoke in piazza il prossimo 2 agosto, mentre sabato 5 e domenica 6 ci sarà la “Bruttea in carrera”. Spazio all’intrattenimento musicale anche ad agosto, con il “Gruppo estemporanea” presso Lu Naracu, che si terrà il 10 agosto. Il 17 si terrà uno spettacolo tanto atteso per i bambini, con giochi in piazza.

Gli appuntamenti non finiscono qui, perché il 24 agosto si terrà la tanto attesa “sagra delle frittelle” con la serata danzante di Mirko Putzu. Il 26 agosto ci sarà la festa campestre “San Francesco di Majunili” e il 31 l’intrattenimento musicale “Gabriel in trio”.

Il commento dell’assessore.

“È con grande piacere che presentiamo il calendario degli eventi – ha detto l’assessore al turismo Christian Filippeddu -. Anche quest’anno sono state confermate tutte le manifestazioni che caratterizzano il nostro territorio, ma ci sarà anche un’importante novità: “Lu ghjoi Santantunesu.” Ogni Giovedì, di giugno luglio e agosto, ci saranno infatti varie attrazioni per allietare le serate. Abbiamo prestato particolare attenzione nel diversificare gli eventi, in modo da accontentare tutti, dai più grandi ai più piccoli. Vi aspettiamo numerosi”.