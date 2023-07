Ondata di caldo africano in arrivo, temperature fino a 42 gradi

Arriva un’ondata di caldo africano in Gallura e in tutta la Sardegna.

Arriva un’onda di caldo in Sardegna, causata dall’anticiclone africano, e la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta. Le temperature si prevede che raggiungano i 37 gradi di media, con punte di 42 gradi nella parte occidentale dell’isola, a partire da sabato 8 luglio su tutte le zone interne.

Le temperature minime saranno intorno ai 28 gradi, con punte superiori ai 30 gradi in alcune aree della costa occidentale. La situazione di caldo intenso aumenta anche il rischio di incendi. La Protezione civile ha dichiarato un rischio alto di incendi per venerdì in gran parte della Sardegna, con un codice di allerta arancione. Queste condizioni rendono gli incendi molto pericolosi, e se non vengono affrontati tempestivamente, possono propagarsi rapidamente nonostante l’intervento della forza aerea statale e regionale.

