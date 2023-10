Schianto frontale con la moto contro un’auto, muore centauro di 49 anni

Scontro frontale tra una moto e un’auto, muore il centauro

Nuova tragedia sulle strade della Sardegna, un centauro di 49 anni ha perso la vita dopo uno scontro frontale. L’incidente è avvenuto lungo la litoranea tra Cagliari e Villasimius. Nel territorio di Quartu, all’altezza della gelateria Clipper, per cause ancora da chiarire c’è stato l’impatto frontale tra i due mezzi.

La moto è finita praticamente dentro il motore dell’utilitaria e il conducente è stato sbalzato qualche metro più in avanti. La vittima è un 49enne nato a Cagliari. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente avvenuto in via Leonardo Da Vinci nella frazione quartese di Flumini.

La giornata per le strade della Sardegna era cominciata con la morte di un 20enne in Ogliastra e si chiude con quella di un 49enne alle porte di Cagliari.

