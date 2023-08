Cinemadamare 2023, un set a cielo aperto a Tempio Pausania

Un grande set a cielo aperto a Tempio Pausania.

Da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre, Tempio torna a essere un grande set a cielo aperto, in cui 60 film-maker italiani e stranieri gireranno clip, cortometraggi e documentari.

Alle ore 12:30 di lunedì 28 agosto, presso il Salone di rappresentanza del municipio di Tempio Pausania, si è tenuto il Production Meeting, l’incontro di apertura della rassegna Cinemadamare. È intervenuto il sindaco Gianni Addis insieme all’assessore al Turismo e Spettacolo Elizabeth Vargiu, all’assessore alla Cultura Monica Liguori e al direttore di Cinemadamare Franco Rina.

Durante l’incontro sono state presentate le attività in programma e sono stati consegnati i “ciak” ai partecipanti, momento che sancisce l’inizio dei lavori della settimana.

Cinemadamare è il più grande raduno internazionale di giovani cineasti, e il più ampio campus della cinematografia e dell’audiovisivo per la formazione, la promozione e la produzione, organizzato in partnership con 55 università e scuole di cinema di tutti i continenti.

La kermesse si svolge in 9 regioni italiane, ha una durata di 3 mesi e viaggia per oltre 9.500 chilometri, fermandosi per una settimana in ogni tappa. Oltre a portare con sé 60 giovani cineasti italiani e stranieri, di oltre 40 nazionalità, che creano decine di contenuti audiovisivi, offre a tutti workshop e lezioni di cinema, favorisce la creazione del pubblico per il cinema di qualità, promuove la co-produzione tra società cinematografiche italiane e straniere, e incentiva il lavoro comune tra cineasti di diversi Paesi. Inoltre, valorizza i territori italiani alla costante ricerca di nuove location, e offre gratuitamente al pubblico la visione dei film in arene all’aperto.

A caratterizzare la settimana di Cinemadamare a Tempio Pausania, anche un esperimento di grande interesse e attualità: i giovani autori italiani e stranieri lanciano una sfida ai programmi di Intelligenza Artificiale: da un medesimo soggetto verranno tratte due sceneggiature, una elaborata dall’A.I. e l’altra scritta da un gruppo di sceneggiatori. Entrambi gli script saranno poi trasformati in short movies. Durante la proiezione finale avverrà il confronto tra le due versioni, con la scelta del migliore.

Il risultato di questa competizione sperimentale “tra uomo e macchina” sarà presentato e discusso nel corso della Festa del Cinema di Roma, in collaborazione con la Roma Lazio Film Commission.

“Ormai Cinemadamare è di casa a Tempio, essendo questa la terza volta che ospitiamo il campus cinematografico – ha dichiarato il sindaco Gianni Addis − e sono certo che la cordialità e l’ospitalità dei nostri concittadini faranno ancora una volta la differenza, contribuendo alla diffusione dell’immagine della Città nel mondo, grazie alle opere che nasceranno in questi giorni: opere che certamente potranno beneficiare anche delle bellezze naturalistiche e architettoniche di cui Tempio è ricca. Quella di Cinemadamare è un’invasione gradita che attendiamo sempre con trepidazione: è per noi una fonte di crescita culturale e di spirito di integrazione”.

Entusiasti anche i giovani cineasti del Campus: ne è un esempio Lauren Sirica dal Belgio, che dichiara: “Sono estremamente felice di essere qui in Italia e ringrazio dal profondo del cuore Cinemadamare per l’opportunità che mi ha dato. Tempio Pausania mi sta incuriosendo sin da queste prime ore e non vedo l’ora di esplorarla e di lavorare assieme ai miei colleghi internazionali e italiani per donare alla Città degli splendidi cortometraggi“.

