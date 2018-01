Arzachena, dalla Regione 300mila euro per sistemare le scuole

Gli interventi riguardano le frazioni di Abbiadori e Cannigione.

Dalla Regione arriva ad Arzachena, grazie al piano [email protected], un finanziamento di 300mila euro per sistemare le scuole. In particolare si tratta della manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo gradi di Abbiadori e della primaria di Cannigione.

Nel primo caso il progetto è già stato approvato e la gara d’appalto espletata. I lavori, per una spesa complessiva di 316mila euro, 136mila dei quali del Comune, riguardano anche la palestra e il campetto esterno. A Cannigione verranno invece sistemati gli infissi e l’area giochi, con una spesa di 120mila euro.